Рютте: Европе необязательно вводить воинскую обязанность, но нужно больше оружия
Европейским странам необязательно вводить обязательную воинскую обязанность, однако они должны инвестировать в развитие оборонно-промышленной базы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью газете The New York Times.
Когда журналист спросил Рютте, придется ли Европе ввести воинскую обязанность, генсек ответил, что это решение каждой отдельной страны.
"Некоторые страны это сделают. В Финляндии уже действует воинская обязанность. Другие этого делать не будут, но в целом это будет означать выплату хороших зарплат нашим мужчинам и женщинам в форме", – отметил Рютте.
Он подчеркнул, что его больше всего беспокоит недостаточный объем оборонно-промышленного производства в странах НАТО.
"Это проблема всего альянса. У нас просто не хватает промышленной базы для производства оружия, необходимого для сдерживания россиян, северокорейцев или кого-либо еще, кто может напасть. Мы очень быстро работаем над этим", – сказал Рютте.
- Западные страны неоднократно заявляли об угрозе российской агрессии. В частности, президент Литвы заявил, что страна готовится к возможному нападению России на НАТО к 2030 году.
- Также сообщалось, что Нидерланды готовятся к нападению России через год после окончания войны против Украины, а в Финляндии ожидают нападения РФ через три-пять лет после окончания войны в Украине.