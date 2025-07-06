Рютте: Европе необязательно вводить воинскую обязанность, но нужно больше оружия
Марк Рютте (Фото: EPA)

Европейским странам необязательно вводить обязательную воинскую обязанность, однако они должны инвестировать в развитие оборонно-промышленной базы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью газете The New York Times.

Когда журналист спросил Рютте, придется ли Европе ввести воинскую обязанность, генсек ответил, что это решение каждой отдельной страны.

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"Некоторые страны это сделают. В Финляндии уже действует воинская обязанность. Другие этого делать не будут, но в целом это будет означать выплату хороших зарплат нашим мужчинам и женщинам в форме", – отметил Рютте.

Он подчеркнул, что его больше всего беспокоит недостаточный объем оборонно-промышленного производства в странах НАТО.

"Это проблема всего альянса. У нас просто не хватает промышленной базы для производства оружия, необходимого для сдерживания россиян, северокорейцев или кого-либо еще, кто может напасть. Мы очень быстро работаем над этим", – сказал Рютте.

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