Рютте: Европе необязательно вводить воинскую обязанность, но нужно больше оружия

Генсекретарь НАТО заявил, что решение о призыве в армию в Европе будут принимать отдельные страны

Марк Рютте (Фото: EPA)

Европейским странам необязательно вводить обязательную воинскую обязанность, однако они должны инвестировать в развитие оборонно-промышленной базы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью газете The New York Times.

Когда журналист спросил Рютте, придется ли Европе ввести воинскую обязанность, генсек ответил, что это решение каждой отдельной страны.