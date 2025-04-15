Рютте: НАТО не сомневается, что Россия является агрессором
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что статус России, которая в Стратегической концепции НАТО определяется наряду с террористическими группировками главной угрозой союзников, не изменился. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Одессу 15 апреля.
Отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли НАТО до сих пор Россию как потенциального агрессора, он ответил утвердительно.
"Россия – это агрессор. Россия начала войну. И это без сомнения", – сказал он.
Ранее в этом году глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Россия и террористические группировки остаются главными угрозами НАТО.
Он отметил, что вероятность "столкновения" НАТО с Россией пока низка, но не исключена полностью. Чтобы избежать войны с РФ и дальше, меры сдерживания НАТО должны оставаться сильными.
Новая Стратегическая концепция НАТО, которая определила РФ как непосредственную угрозу безопасности участников Альянса, была принята на саммите лидеров НАТО 29 июня 2022 года.
- 15 апреля 2025 года на своей странице в X Рютте сообщил о визите в Одессу вместе с Зеленским.
- В свою очередь Зеленский рассказал, что они с Рютте посетили госпиталь, в котором проходят реабилитацию украинские военные после ранений.