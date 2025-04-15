Рютте: НАТО не має сумніву, що Росія є агресором
Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що статус Росії, яка в Стратегічній концепції НАТО визначається поруч із терористичними угрупованнями головною загрозою союзників, не змінився. Про це він заявив на пресконференції із президентом Володимиром Зеленським під час візиту до Одеси 15 квітня.
Відповідаючи на питання журналістки, чи НАТО досі розглядає Росію як потенційного агресора, він відповів ствердно.
"Росія – це агресор. Росія розпочала війну. І це без сумніву", – сказав він.
Раніше цього року голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Росія й терористичні угруповання залишаються головними загрозами НАТО.
Він зазначив, що ймовірність "зіткнення" НАТО з Росією поки що низька, але не виключена повністю. Щоб уникнути війни з РФ і надалі, заходи стримування НАТО мають залишатися сильними.
Нова Стратегічна концепція НАТО, яка визначила РФ як безпосередню загрозу для безпеки учасників Альянсу, була ухвалена на саміті лідерів НАТО 29 червня 2022 року.
- 15 квітня 2025 року на своїй сторінці у X Рютте повідомив про візит до Одеси разом із Зеленським.
- Своєю чергою Зеленський розповів, що вони з Рютте відвідали шпиталь, у якому проходять реабілітацію українські військові після поранень.