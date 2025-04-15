Рютте: НАТО не має сумніву, що Росія є агресором

Генсек НАТО підтвердив, що статус РФ у відносинах з Альянсом не змінився

Марк Рютте (Фото: Офіс президента)

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що статус Росії, яка в Стратегічній концепції НАТО визначається поруч із терористичними угрупованнями головною загрозою союзників, не змінився. Про це він заявив на пресконференції із президентом Володимиром Зеленським під час візиту до Одеси 15 квітня.

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Відповідаючи на питання журналістки, чи НАТО досі розглядає Росію як потенційного агресора, він відповів ствердно.

"Росія – це агресор. Росія розпочала війну. І це без сумніву", – сказав він.

Раніше цього року голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Росія й терористичні угруповання залишаються головними загрозами НАТО.

Він зазначив, що ймовірність "зіткнення" НАТО з Росією поки що низька, але не виключена повністю. Щоб уникнути війни з РФ і надалі, заходи стримування НАТО мають залишатися сильними.

Нова Стратегічна концепція НАТО, яка визначила РФ як безпосередню загрозу для безпеки учасників Альянсу, була ухвалена на саміті лідерів НАТО 29 червня 2022 року.