Рютте: Союзники из НАТО консультируются между собой по мирному соглашению по Украине

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Европейские союзники по НАТО консультируются друг с другом и с Соединенными Штатами на фоне предстоящих переговоров по урегулированию российско-украинской войны. Об этом на брифинге заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.

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Он отметил, что будет лично присутствовать на Мюнхенской конференции безопасности, которая продлится в Германии с 14 по 16 февраля.

"Завтра встречусь с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Келлог, специальный представитель американского президента по вопросам РФ и Украины, также будет там. Итак, мы как НАТО, и команды, конечно, интенсивно координируемся", – рассказал Рютте, заверив, что "многие государства-члены ЕС также консультируются с Вашингтоном".

12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.

После общения с российским диктатором Трамп позвонил по телефону президенту Зеленскому, в частности говорили о готовности работать вместе на уровне команд.