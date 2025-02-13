Рютте: Союзники з НАТО консультуються між собою стосовно мирної угоди щодо України

За словами генсека НАТО, багато держав-членів ЄС також консультуються з Вашингтоном

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Європейські союзники з НАТО консультуються один з одним та зі Сполученими Штатами на тлі майбутніх переговорів щодо врегулювання російсько-української війни. Про це на брифінгу заявив генсек Північноатлантичного альянсу Марк Рютте.

Він зазначив, що буде особисто присутній на Мюнхенській безпековій конференції, яка триватиме у Німеччині з 14 до 16 лютого.

"Завтра зустрінуся з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом. Келлог, спеціальний представник американського президента з питань РФ та України, також буде там. Отже, ми як НАТО, і команди, звичайно, інтенсивно координуємось", – розповів Рютте, запевнивши, що "багато держав-членів ЄС також консультуються з Вашингтоном".

12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.

Після спілкування з російським диктатором Трамп зателефонував президенту Зеленському, зокрема говорили про готовність працювати разом на рівні команд.