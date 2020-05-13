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С 18 мая Верховная Рада вернется к обычному режиму работы

С 18 мая Верховная Рада вернется к обычному режиму работы - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
13.05.2020, 13:45

За возвращение Верховной Рады к работе по календарному плану третьей сессии проголосовал 251 нардеп

С 18 мая Верховная Рада возобновит работу в обычном режиме. Постановление об этом было принято парламентом сегодня, 13 мая.

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"За" проголосовал 251 нардеп, "против" - 1, "воздержались" - 77.

Согласно постановлению, с 18 мая парламент будет работать по календарному плану проведения третьей сессии Верховной Рады IX созыва.

  • 12 марта Верховная Рада ограничила доступ в свои помещения, отменила командировки нардепов по Украине, а журналистов перестала пускать в кулуары.
  • 13 апреля стало известно, что Верховная Рада не будет переходить на дистанционное голосование – почти все фракции выступили с предложением продолжить работу Рады в стандартном режиме с уменьшенным количеством пленарных заседаний.
  • 6 мая глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал окончание карантина для Рады 18 мая.
Денис Юдин
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