С 18 мая Верховная Рада вернется к обычному режиму работы

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

С 18 мая Верховная Рада возобновит работу в обычном режиме. Постановление об этом было принято парламентом сегодня, 13 мая.

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"За" проголосовал 251 нардеп, "против" - 1, "воздержались" - 77.

Согласно постановлению, с 18 мая парламент будет работать по календарному плану проведения третьей сессии Верховной Рады IX созыва.