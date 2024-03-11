С 2022 года украинцы выезжали из страны на 3,1 млн раз больше, чем въезжали – документ

Иллюстративное фото: percenter.com.ua

С начала 2022 года и до конца 2023-го украинцы на 3,1 млн раз больше выезжали из страны, чем въезжали в нее. Об этом LIGA.net сообщил директор департамента организации работы, планирования и контроля администрации Государственной пограничной службы Андрей Вихтюк.

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По информации ГПСУ, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года зафиксировано 31,6 млн фактов пересечения границы гражданами Украины на выезд.

Для въезда граждане пересекали границу 28,5 млн в тот же период, отметил чиновник. Разница между количеством въездов и выездов составляет 3,1 млн.

Сегодня вице-премьер Александр Кубраков сообщил, что на границе польские полицейские и протестующие начали останавливать автобусы, следующие из страны и в нее, а пассажиров содержат "без каких-либо объяснений".

В комментарии LIGA.net представитель ГПСУ сообщил, что польская сторона не информировала об ограничении или блокировании движения пассажирских автобусов на территории страны протестующими. Однако польские митингующие находятся на автодорогах, поэтому нельзя исключать, что проезд может быть усложнен, отметил Демченко.

представитель ГПСУ сообщил, что польская сторона не информировала об ограничении или блокировании движения пассажирских автобусов на территории страны протестующими. Однако польские митингующие находятся на автодорогах, поэтому нельзя исключать, что проезд может быть усложнен, отметил Демченко. Посол Украины Василий Зварич сообщил, что украинский консул выехал в пункт пропуска "Дорохуск": он должен провести "необходимые разговоры на месте", чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов.

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