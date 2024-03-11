Поляки не сообщали о блокировании автобусов, однако движение может быть затруднено – ГПСУ

Представитель пограничного ведомства отметил, что не может дать полную оценку ситуации на территории Польши

Иллюстративное фото: EPA

Польская сторона не информировала украинское пограничное ведомство о том, что протестующие ограничивают или блокируют движение пассажирских автобусов на территории страны. Учитывая, что польские митингующие находятся на автодорогах, нельзя исключать, что проезд автобусов может быть затруднен. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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"ГПСУ не получала информации от польской стороны, что протестующие на территории Польши ограничивают или блокируют движение для автобусов. То, что мы фиксируем в наших пунктах пропуска, автобусы после оформления выезжают в сторону Польши и смежная сторона их принимает, а также то, что автобусы прибывают из Польши в Украину", – сказал он.

Демченко отметил, что не может дать полную оценку происходящему на территории Польши.

По его словам, учитывая, что польские протестующие находятся на автодорогах до и от границы, нельзя исключать, что проезд автобусов через эти блокадные места может быть затруднен.

Сегодня же вице-премьер Александр Кубраков сообщил, что на границе польские полицейские и протестующие начали останавливать автобусы, следующие из страны и в нее, а пассажиров удерживают "без каких-либо объяснений".

Посол Украины Василий Зварыч сообщил, что украинский консул выехал к пункту пропуска в Дорогуске. Дипломат должен провести "необходимые разговоры на месте", чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов.

В начале февраля польские фермеры заблокировали дороги около 300 населенных пунктов страны. Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска польско-украинской границы. 21 февраля президент Зеленский поручил правительству Украины до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге.

Встреча украинских и польских чиновников на границе не состоялась. Делегация Польши на переговоры не приехала.

28 февраля польский премьер заявил, что государство может временно закрыть границу с Украиной и прекратить торговлю.

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