Поляки не сообщали о блокировании автобусов, однако движение может быть затруднено – ГПСУ
Польская сторона не информировала украинское пограничное ведомство о том, что протестующие ограничивают или блокируют движение пассажирских автобусов на территории страны. Учитывая, что польские митингующие находятся на автодорогах, нельзя исключать, что проезд автобусов может быть затруднен. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"ГПСУ не получала информации от польской стороны, что протестующие на территории Польши ограничивают или блокируют движение для автобусов. То, что мы фиксируем в наших пунктах пропуска, автобусы после оформления выезжают в сторону Польши и смежная сторона их принимает, а также то, что автобусы прибывают из Польши в Украину", – сказал он.
Демченко отметил, что не может дать полную оценку происходящему на территории Польши.
По его словам, учитывая, что польские протестующие находятся на автодорогах до и от границы, нельзя исключать, что проезд автобусов через эти блокадные места может быть затруднен.
Сегодня же вице-премьер Александр Кубраков сообщил, что на границе польские полицейские и протестующие начали останавливать автобусы, следующие из страны и в нее, а пассажиров удерживают "без каких-либо объяснений".
Посол Украины Василий Зварыч сообщил, что украинский консул выехал к пункту пропуска в Дорогуске. Дипломат должен провести "необходимые разговоры на месте", чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов.
- В начале февраля польские фермеры заблокировали дороги около 300 населенных пунктов страны. Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска польско-украинской границы. 21 февраля президент Зеленский поручил правительству Украины до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге.
- Встреча украинских и польских чиновников на границе не состоялась. Делегация Польши на переговоры не приехала.
- 28 февраля польский премьер заявил, что государство может временно закрыть границу с Украиной и прекратить торговлю.
Читайте также: Ситуация на границе. Польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска, в очереди 2400 фур