Поляки не інформували про блокування автобусів, проте рух може бути ускладненим – ДПСУ

Речник прикордонного відомства зауважив, що не може дати повну оцінку ситуації на території Польщі

Ілюстративне фото: EPA

Польська сторона не інформувала українське прикордонне відомство, що протестувальники обмежують або блокують рух пасажирських автобусів на території країни. Враховуючи, що польські мітингарі перебувають на автошляхах, не можна виключати, що проїзд автобусів може бути ускладнений. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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"ДПСУ не отримувала інформації від польської сторони, що протестувальники на території Польщі обмежують або блокують рух для автобусів. Те, що ми фіксуємо в наших пунктах пропуску, автобуси після оформлення виїжджають у бік Польщі й суміжна сторона їх приймає, а також те, що автобуси прибувають з Польщі в Україну", – сказав він.

Демченко зазначив, що не може дати повну оцінку тому, що відбувається на території Польщі.

За його словами, враховуючи, що польські протестувальники перебувають на автошляхах до та від кордону, то не можна виключати, що проїзд автобусів через ці блокадні місця може бути ускладнений.

Сьогодні ж віцепрем'єр Олександр Кубраков повідомив, що на кордоні польські поліціянти та протестувальники почали зупиняти автобуси, котрі прямують з країни та до неї, а пасажирів утримують "без будь-яких пояснень".

Посол України Василь Зварич повідомив, що український консул виїхав до пункту пропуску в Дорогуську. Дипломат має провести "необхідні розмови на місці", аби унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.

На початку лютого польські фермери заблокували дороги майже 300 населених пунктів країни. Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску польсько-українського кордону. 21 лютого президент Зеленський доручив уряду України до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею. Український лідер звернувся до польського президента та прем'єра й попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі.

Зустріч українських та польських чиновників на кордоні не відбулася. Делегація Польщі на переговори не приїхала.

28 лютого польський прем'єр заявив, що держава може тимчасово закрити кордон з Україною та припинити торгівлю.

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