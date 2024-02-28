Туск: Україна та Польща можуть тимчасово закрити кордон для торгівлі товарами
Польща може тимчасово закрити кордон з Україною та припинити торгівлю. Про це заявив прем'єр країни Дональд Туск, передає RMF24.
"Ми ведемо переговори з українською стороною про тимчасове закриття кордону та припинення торгівлі. Це буде тимчасове рішення і болюче для обох сторін <...> Польща має профіцит торгового балансу з Україною. Ми продаємо набагато більше", – сказав Туск.
Він зазначив, що така можливість буде обговорюватися на перемовинах з польськими фермерами-протестувальниками 29 лютого.
Польський прем'єр додав, що готовий до "жорстких" рішень щодо питання кордону, але узгоджує їх з Україною.
"Я готовий приймати важкі та жорсткі рішення. Коли йдеться про кордон з Україною, завжди консультуючись з Києвом, щоб не було непотрібного напруження. Але ми повинні знайти довгострокове рішення", – підкреслив прем’єр-міністр.
- На початку лютого польські фермери заблокували дороги майже 300 населених пунктів країни. Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску польсько-українського кордону. 21 лютого президент Зеленський доручив уряду України до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею. Український лідер звернувся до польського президента та прем'єра й попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі.
- Зустріч українських та польських чиновників на кордоні не відбулася. Делегація Польщі на переговори не приїхала.
- Туск вважає, що у ситуації з блокуванням польсько-українського кордону сторони мають знайти рішення з урахуванням інтересів усіх сторін, оскільки сварка між країнами не піде на користь жодній із них.
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