Туск: Украина и Польша могут временно закрыть границу для торговли товарами

Польский премьер добавил, что готов к "жестким" решениям по вопросу границы, но согласовывает их с Украиной

Дональд Туск (Фото: ЕРА, PAWEL SUPERNAK)

Польша может временно закрыть границу с Украиной и приостановить торговлю. Об этом заявил премьер страны Дональд Туск, передает RMF24.

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"Мы ведем переговоры с украинской стороной о временном закрытии границы и прекращении торговли. Это будет временное решение и болезненное для обеих сторон <...> Польша имеет профицит торгового баланса с Украиной. Мы продаем гораздо больше", – сказал Туск.

Он отметил, что такая возможность будет обсуждаться на переговорах с протестующими польскими фермерами 29 февраля.

Польский премьер добавил, что готов к "жестким" решениям по вопросу границы, но согласовывает их с Украиной.

"Я готов принимать трудные и жесткие решения. Когда речь идет о границе с Украиной, всегда консультируясь с Киевом, чтобы не было ненужного напряжения. Но мы должны найти долгосрочное решение", – подчеркнул премьер-министр.

В начале февраля польские фермеры заблокировали дороги около 300 населенных пунктов страны. Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска польско-украинской границы. 21 февраля президент Зеленский поручил правительству Украины до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге.

Встреча украинских и польских чиновников на границе не состоялась. Делегация Польши на переговоры не приехала.

Туск считает, что в ситуации с блокированием польско-украинской границы стороны должны найти решение с учетом всех сторон, поскольку ссора между странами не пойдет на пользу ни одной из них.

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