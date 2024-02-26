Туск про Україну: Якби ми зараз посварилися, це був би найбільший ідіотизм в історії

Дональд Туск (Фото: Офіс президента України)

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що в ситуації з блокуванням польсько-українського кордону сторони повинні знайти рішення з врахуванням інтересів усіх сторін, адже сварка між державами не піде на користь жодній із них. З такою заявою політик виступив на спільній пресконференції зі своїм канадським колегою Джастіном Трюдо у Варшаві 26 лютого.

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Туск сказав, що у польсько-українських відносинах є один критичний момент, який стосується експорту сільськогосподарської продукції до країн ЄС без мита і європейських стандартів. За його словами, сторони повинні знайти такі рішення, які б були прийнятними як для України, так і для польських фермерів, які блокують пункти пропуску на кордоні.

"Зрозуміло, що це складний момент. Маємо знайти рішення, але не таке, що могло б нас роз'єднати. Якби ми зараз посварилися, то це був би найбільший ідіотизм в історії наших народів", – резюмував Туск.

На початку лютого польські фермери заблокували дороги у майже 300 населених пунктах країни. Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску польсько-українського кордону.

21 лютого Зеленський доручив уряду України до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею. Український лідер звернувся до польського президента і прем'єра та попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі.

Зустріч українських і польських урядовців на кордоні не відбулася. Делегація Польщі на переговори не приїхала.

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