Туск об Украине: Если бы мы сейчас поссорились, это был бы величайший идиотизм в истории

Дональд Туск (Фото: Офис президента Украины)

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что в ситуации с блокированием польско-украинской границы стороны должны найти решение с учетом интересов всех сторон, так как ссора между странами не пойдет на пользу ни одной из них. С таким заявлением политик выступил на совместной пресс-конференции со своим канадским коллегой Джастином Трюдо в Варшаве 26 февраля.

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Туск сказал, что в польско-украинских отношениях есть один критический момент, который касается экспорта сельскохозяйственной продукции в страны ЕС без пошлин и европейских стандартов. По его словам, стороны должны найти такие решения, которые были бы приемлемыми, как для Украины, так и для польских фермеров, блокирующих пункты пропуска на польско-украинской границе.

"Понятно, что это сложный момент. Должны найти решение, но не такое, которое могло бы нас разъединить. Если бы мы сейчас поссорились, то это был бы величайший идиотизм в истории наших народов", – резюмировал Туск.

В начале февраля польские фермеры заблокировали дороги почти в 300 населенных пунктах страны. Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска польско-украинской границы.

21 февраля Зеленский поручил правительству Украины до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге.

Встреча украинских и польских чиновников на границе не состоялась. Делегация Польши на переговоры не приехала.

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