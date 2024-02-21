Зеленський про кордон з Польщею: Уряд буде там до 24 лютого, запрошую Туска та Дуду

Також до участі в зустрічі Україна запросила й представника Єврокомісії

Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський доручив уряду України до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею. Український лідер звернувся до польських президента та прем'єра і попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі. Також до участі в зустрічі Україна запросила й представника Єврокомісії. Про це голова держави повідомив у відеозверненні, титрованому польською мовою.

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"Хочу звернутись до всіх, хто памʼятає, що означає повний сенс слова "солідарність". Слова, яке так сильно змінило історію всієї нашої Європи до кращого. Це було. І багато в чому є. Але ми бачимо й надмірну та несправедливу політизацію зараз, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися", – заявив він.

Президент доручив українському уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею. Голова держави звернувся до польського прем'єра Дональда Туска і попросив теж приїхати на кордон.

Також він звернувся до президента Польщі Анджея Дуди та попросив його підтримати цей діалог: "Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити".

Зеленський зазначив, що готовий також бути на кордоні разом з українським урядом.

Президент звернувся до Єврокомісії та заявив, що необхідно зберегти єдність у Європі, оскільки це є фундаментальним інтересом Євросоюзу.

Через це Україна звернулася до Єврокомісії, аби у цій зустрічі взяв участь її представник, пояснив український лідер.

"Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь", – підсумував він.

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