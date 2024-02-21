Зеленський про кордон з Польщею: Уряд буде там до 24 лютого, запрошую Туска та Дуду
Президент Володимир Зеленський доручив уряду України до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею. Український лідер звернувся до польських президента та прем'єра і попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі. Також до участі в зустрічі Україна запросила й представника Єврокомісії. Про це голова держави повідомив у відеозверненні, титрованому польською мовою.
"Хочу звернутись до всіх, хто памʼятає, що означає повний сенс слова "солідарність". Слова, яке так сильно змінило історію всієї нашої Європи до кращого. Це було. І багато в чому є. Але ми бачимо й надмірну та несправедливу політизацію зараз, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися", – заявив він.
Президент доручив українському уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею. Голова держави звернувся до польського прем'єра Дональда Туска і попросив теж приїхати на кордон.
Також він звернувся до президента Польщі Анджея Дуди та попросив його підтримати цей діалог: "Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити".
Зеленський зазначив, що готовий також бути на кордоні разом з українським урядом.
Президент звернувся до Єврокомісії та заявив, що необхідно зберегти єдність у Європі, оскільки це є фундаментальним інтересом Євросоюзу.
Через це Україна звернулася до Єврокомісії, аби у цій зустрічі взяв участь її представник, пояснив український лідер.
"Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь", – підсумував він.
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- Польські фермери з 9 лютого на тракторах блокують дороги майже трьох сотень міст країни. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.
- 11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цю витівку негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.
- 18 лютого польські фермери почали заважати проїзду автобусів. Також вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ – Хелм із 260 пасажирами, більшість яких – жінки з дітьми.
- 20 лютого польські фермери висипали чотири тонни кукурудзи на дорозі біля пункту пропуску "Медика – Шегині". Агропродукція з України прямувала до Німеччини транзитом через Польщу.
- Польський президент відреагував на протести фермерів на кордоні з Україною: він заявив, що це "складна проблема", але головною причиною того, що відбувається, є російська агресія проти України.
- 21 лютого Зеленський провів селектор, на якому, окрім щоденних тем, було обговорено блокування на польському кордоні. Він наголосив, що ситуацію детально розібрали й наступні кроки будуть "дуже швидко".
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