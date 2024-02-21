Блокада польського кордону. Зеленський пообіцяв "швидкі кроки" від уряду у відповідь
Президент Володимир Зеленський провів 21 лютого селектор, де, окрім щоденних тем, було обговорено блокування на польському кордоні. Він наголосив, що ситуацію детально розібрали й наступні кроки будуть "дуже швидко".
Блокування кордону він обговорив із віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром інфраструктури Олександром Кубраковим та міністром аграрної політики та продовольства Миколою Сольським.
Зеленський наголосив, що лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати.
"Я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", – акцентував глава держави.
Серед іншого, він заслухав детальну доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання на фронт боєприпасів, зброї, систем РЕБ та дронів. Також була детальна доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках і зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки.
Також Зеленський обговорив ситуацію в регіонах, зокрема: ліквідацію наслідків російських ударів, допомогу людям, подальшу розбудову багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях.
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- Польські фермери з 9 лютого на тракторах блокують дороги майже трьох сотень міст країни. Серед них і шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.
- 11 лютого на польській дорозі біля пропускного пункту "Ягодин – Дорогуськ" протестувальники розкидали три тонни українського зерна. Україна відреагувала на цю витівку негативно – були заяви як від Мінагрополітики, так і від Міністерства закордонних справ.
- 18 лютого польські фермери почали заважати проїзду автобусів. Також вони заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ – Хелм із 260 пасажирами, більшість яких – жінки з дітьми.
- 20 лютого польські фермери висипали чотири тонни кукурудзи на дорозі біля пункту пропуску "Медика – Шегині". Агропродукція з України прямувала до Німеччини транзитом через Польщу.
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