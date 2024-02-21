Блокада польського кордону. Зеленський пообіцяв "швидкі кроки" від уряду у відповідь

Президент Зеленський наголосив, що лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів 21 лютого селектор, де, окрім щоденних тем, було обговорено блокування на польському кордоні. Він наголосив, що ситуацію детально розібрали й наступні кроки будуть "дуже швидко".

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Блокування кордону він обговорив із віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром інфраструктури Олександром Кубраковим та міністром аграрної політики та продовольства Миколою Сольським.

Зеленський наголосив, що лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати.

"Я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", – акцентував глава держави.

Серед іншого, він заслухав детальну доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання на фронт боєприпасів, зброї, систем РЕБ та дронів. Також була детальна доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках і зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки.

Також Зеленський обговорив ситуацію в регіонах, зокрема: ліквідацію наслідків російських ударів, допомогу людям, подальшу розбудову багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях.

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