Блокада польской границы. Зеленский пообещал "быстрые шаги" от правительства в ответ

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел 21 февраля селектор, где, кроме ежедневных тем, была обсуждена блокировка на польской границе. Он подчеркнул, что ситуацию детально разобрали и следующие шаги будут "очень быстро".

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Блокировку границы он обсудил с вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром аграрной политики и продовольствия Николаем Сольским.

Зеленский подчеркнул, что либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться.

"Я благодарен четкой позиции Европейской комиссии. Должно быть прочным и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым угрожает российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права его пошатнуть", – акцентировал глава государства.

Среди прочего он заслушал подробный доклад министра обороны Рустема Умерова о поставках на фронт боеприпасов, оружия, систем РЭБ и дроны. Также был подробный доклад главка Александра Сырского относительно ситуации по направлениям и возведению ГУР МО и Службы внешней разведки.

Также Зеленский обсудил ситуацию в регионах, в частности: ликвидацию последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях.

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