Блокада польской границы. Зеленский пообещал "быстрые шаги" от правительства в ответ
Президент Владимир Зеленский провел 21 февраля селектор, где, кроме ежедневных тем, была обсуждена блокировка на польской границе. Он подчеркнул, что ситуацию детально разобрали и следующие шаги будут "очень быстро".
Блокировку границы он обсудил с вице-премьером Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и министром аграрной политики и продовольствия Николаем Сольским.
Зеленский подчеркнул, что либерализация торговли с Европейским Союзом должна продолжаться.
"Я благодарен четкой позиции Европейской комиссии. Должно быть прочным и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым угрожает российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права его пошатнуть", – акцентировал глава государства.
Среди прочего он заслушал подробный доклад министра обороны Рустема Умерова о поставках на фронт боеприпасов, оружия, систем РЭБ и дроны. Также был подробный доклад главка Александра Сырского относительно ситуации по направлениям и возведению ГУР МО и Службы внешней разведки.
Также Зеленский обсудил ситуацию в регионах, в частности: ликвидацию последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях.
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- Польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги около трехсот городов страны. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе.
- 11 февраля на польской дороге возле пропускного пункта "Ягодин – Дорогуск" протестующие разбросали три тонны украинского зерна. Украина отреагировала на эту затею негативно – были заявления как от Минагрополитики, так и от Министерства иностранных дел.
- 18 февраля польские фермеры начали мешать проезду автобусов. Также они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев – Хелм с 260 пассажирами, большинство из которых – женщины с детьми.
- 20 февраля польские фермеры высыпали четыре тонны кукурузы на дороге возле пункта пропуска "Медика – Шегини". Агропродукция из Украины направлялась в Германию транзитом через Польшу.
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