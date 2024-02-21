Зеленский о границе с Польшей: Кабмин будет там до 24 февраля, приглашаю Туска и Дуду
Президент Владимир Зеленский поручил правительству Украины до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге. Также для участия во встрече Украина пригласила и представителя Еврокомиссии. Об этом глава государства сообщил в видеообращении, титрованном на польском языке.
"Хочу обратиться ко всем, кто помнит, что означает полный смысл слова "солидарность". Слова, которое так сильно изменило историю всей нашей Европы к лучшему. Это было. И во многом есть. Но мы видим и чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, из-за которой совместные достижения могут начать рассыпаться", – заявил он.
Президент поручил украинскому правительству до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Глава государства обратился к польскому премьеру Дональду Туску и попросил тоже приехать к границе.
Также он обратился к президенту Польши Анджею Дуде и попросил его поддержать этот диалог: "Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать".
Зеленский отметил, что готов быть на границе вместе с украинским правительством.
Президент обратился к Еврокомиссии и заявил, что необходимо сохранить единство в Европе, поскольку это фундаментальный интерес Евросоюза.
Поэтому Украина обратилась в Еврокомиссию, чтобы в этой встрече принял участие ее представитель, пояснил украинский лидер.
"Достаточно Москвы на наших землях. Достаточно недоразумений", – подытожил он.
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- Польские фермеры с 9 февраля на тракторах блокируют дороги около трехсот городов страны. В их числе и шесть пунктов пропуска на украинско-польской границе.
- 11 февраля на польской дороге возле пропускного пункта "Ягодин – Дорогуск" протестующие разбросали три тонны украинского зерна. Украина отреагировала на эту затею негативно – были заявления как от Минагрополитики, так и от Министерства иностранных дел.
- 18 февраля польские фермеры начали мешать проезду автобусов. Также они заблокировали движение пассажирского поезда №119 Киев – Хелм с 260 пассажирами, большинство из которых – женщины с детьми.
- 20 февраля польские фермеры высыпали четыре тонны кукурузы на дороге возле пункта пропуска "Медика – Шегини". Агропродукция из Украины направлялась в Германию транзитом через Польшу.
- Польский президент отреагировал на протесты фермеров на границе с Украиной: он заявил, что это "сложная проблема", но главной причиной происходящего является российская агрессия против Украины.
- 21 февраля Зеленский провел селектор, на котором, кроме ежедневных тем, была обсуждена блокировка на польской границе. Он подчеркнул, что ситуацию подробно разобрали и следующие шаги будут "очень быстро".
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