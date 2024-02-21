Зеленский о границе с Польшей: Кабмин будет там до 24 февраля, приглашаю Туска и Дуду

Также к участию во встрече Украина пригласила и представителя Еврокомиссии

Владимир Зеленский (Скриншот по видео)

Президент Владимир Зеленский поручил правительству Украины до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге. Также для участия во встрече Украина пригласила и представителя Еврокомиссии. Об этом глава государства сообщил в видеообращении, титрованном на польском языке.

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"Хочу обратиться ко всем, кто помнит, что означает полный смысл слова "солидарность". Слова, которое так сильно изменило историю всей нашей Европы к лучшему. Это было. И во многом есть. Но мы видим и чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, из-за которой совместные достижения могут начать рассыпаться", – заявил он.

Президент поручил украинскому правительству до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Глава государства обратился к польскому премьеру Дональду Туску и попросил тоже приехать к границе.

Также он обратился к президенту Польши Анджею Дуде и попросил его поддержать этот диалог: "Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать".

Зеленский отметил, что готов быть на границе вместе с украинским правительством.

Президент обратился к Еврокомиссии и заявил, что необходимо сохранить единство в Европе, поскольку это фундаментальный интерес Евросоюза.

Поэтому Украина обратилась в Еврокомиссию, чтобы в этой встрече принял участие ее представитель, пояснил украинский лидер.

"Достаточно Москвы на наших землях. Достаточно недоразумений", – подытожил он.

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