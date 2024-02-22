Туск відхилив запрошення Зеленського на кордон: переговори пройдуть 28 березня у Варшаві

Зустріч за участі урядовців двох держав відбудеться в кінці березня у столиці Польщі

Дональд Туск (Фото: EPA)

28 березня у Варшаві відбудеться зустріч польських та українських урядовців, на якій буде обговорюватися питання розв’язання проблеми блокування кордону. Про це на пресконференції сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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За його словами, під час переговорів мають бути враховані інтереси польських фермерів, які на початку лютого почали блокувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні.

Водночас Туск відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського зустрітися на кордоні для вирішення ситуації й наголосив, що такі переговори були б, скоріше, символічними, а не технічними.

"Увесь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні, і немає потреби у подальших яскравих жестах солідарності. Нам потрібні конкретні пропозиції у питаннях ринку та сільського господарства. Це не потребує проявів доброї волі, але потребує важкої роботи", – наголосив польський прем’єр.

Також 23 лютого Туск візьме участь у переговорах на рівні ЄС, на яких буде обговорюватися питання змін умов торгівлі з Україною.

На початку лютого польські фермери заблокували дороги у майже 300 населених пунктах країни. Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску польсько-українського кордону.

21 лютого Зеленський доручив уряду України до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею. Український лідер звернувся до польського президента і прем'єра та попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі.

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