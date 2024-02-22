Туск отклонил приглашение Зеленского на границу: переговоры пройдут 28 марта в Варшаве

Встреча с участием правительственных делегаций двух государств состоится в конце марта в столице Польши

Дональд Туск (Фото: EPA)

28 марта в Варшаве состоится встреча польской и украинской правительственных делегаций, на которой будут обсуждаться вопросы решения проблемы блокирования границы. Об этом на пресс-конференции сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

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По его словам, в ходе переговоров должны учитываться интересы польских фермеров, которые в начале февраля начали блокировать пункты пропуска на польско-украинской границе.

При этом Туск отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского встретиться на границе для разрешения ситуации и подчеркнул, что такие переговоры были бы скорее символическими, а не техническими.

"Весь мир видит, насколько мы решительно настроены помогать Украине, и нет необходимости в дальнейших ярких жестах солидарности. Нам нужны конкретные предложения в вопросах рынка и сельского хозяйства. Это не нуждается в проявлениях доброй воли, но нуждается в тяжелой работе", – подчеркнул польский премьер.

Также 23 февраля Туск примет участие в переговорах на уровне ЕС, на которых будут обсуждаться вопросы изменения условий торговли с Украиной.

В начале февраля польские фермеры заблокировали дороги почти в 300 населенных пунктах страны. Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска польско-украинской границы.

21 февраля Зеленский поручил правительству Украины до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге.

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