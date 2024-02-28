Кулеба о границе с Польшей: Дальше будут еще провокации россиян, не будем терпеть нападки

Кулеба заявил, что Украина будет жестко отстаивать свои экономические интересы и не собирается терпеть нападки

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA/ANNA SZILAGYI)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что россияне и их агенты будут дальше нагнетать ситуацию на границе Украины и Польши. Об этом он сообщил в интервью Голосу Америки.

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По его словам, не только в Польше произошло сваливание ответственности за проблемы европейских фермеров на Украину.

"Никто не говорит о российском зерне, которое поступает на рынок Европы. Почему-то никто не борется с зерном с других континентов. Раскрутили одну тему, что во всем виновата Украина. Такое понимание существует на уровне этих протестующих", — сказал Кулеба.

Он отметил, что правительствам стран Европы нужно начать честно говорить с фермерами о том, что проблема намного шире и не надо во всем винить только Украину.

"Мы не будем козлами отпущения, которые станут терпеть эти нападки. Если надо будет действовать жестко, то мы будем. И пусть потом не обижаются, что мы проявили характер. Мы будем далее жестко защищать свои экономические интересы", — заявил глава МИД.

Дипломат подчеркнул, что правительства Польши и Украины работают над решением.

"Этот конфликт никому не нужен, но дальше будут дополнительные провокации, мы понимаем, что россияне и их агенты будут нагнетать эту историю, а поэтому нужно держать голову холодной и быстро принимать решения, которые успокоят эту ситуацию", — резюмировал министр.

В начале февраля польские фермеры заблокировали дороги почти в 300 населенных пунктах страны. Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска польско-украинской границы. 21 февраля президент Зеленский поручил правительству Украины до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге.

Встреча украинских и польских чиновников на границе не состоялась. Делегация Польши на переговоры не приехала.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что в ситуации с блокированием польско-украинской границы стороны должны найти решение с учетом интересов всех сторон, так как ссора между странами не пойдет на пользу ни одной из них.

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