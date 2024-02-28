Кулеба про кордон із Польщею: Далі будуть ще провокації росіян, ми не терпітимемо нападки

Кулеба заявив, що Україна жорстко відстоюватиме свої економічні інтереси і не збирається терпіти нападки

Дмитро Кулеба (Фото: EPA/ANNA SZILAGYI)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що росіяни та їхні агенти далі нагнітатимуть ситуацію на кордоні України та Польщі. Про це він повідомив в інтерв'ю Голосу Америки.

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За його словами, не лише у Польщі відбулося звалювання відповідальності за проблеми європейських фермерів на Україну.

"Ніхто не говорить про російське зерно, яке надходить на ринок Європи. Чомусь ніхто не бореться із зерном з інших континентів. Розкрутили одну тему, що у всьому винна Україна. Таке розуміння існує на рівні цих протестувальників", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що урядам країн Європи потрібно почати чесно говорити з фермерами про те, що проблема набагато ширша і не треба в усьому звинувачувати лише Україну.

"Ми не будемо цапами-відбувайлами, які терпітимуть ці нападки. Якщо треба буде діяти жорстко, то ми будемо. І нехай потім не ображаються, що ми виявили характер. Ми далі жорстко захищатимемо свої економічні інтереси", — заявив глава МЗС.

Дипломат наголосив, що уряди Польщі та України працюють над рішенням.

"Цей конфлікт нікому не потрібен, але далі будуть додаткові провокації, ми розуміємо, що росіяни та їхні агенти нагнітатимуть цю історію, а тому потрібно тримати голову холодною і швидко ухвалювати рішення, які заспокоять цю ситуацію", – резюмував міністр.

На початку лютого польські фермери заблокували дороги майже 300 населених пунктів країни. Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску польсько-українського кордону. 21 лютого президент Зеленський доручив уряду України до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею. Український лідер звернувся до польського президента та прем'єра й попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі.

Зустріч українських та польських чиновників на кордоні не відбулася. Делегація Польщі на переговори не приїхала.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що у ситуації з блокуванням польсько-українського кордону сторони мають знайти рішення з урахуванням інтересів усіх сторін, оскільки сварка між країнами не піде на користь жодній із них.

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