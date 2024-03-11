На кордоні польська поліція та протестувальники зупиняють пасажирські автобуси – міністр

Фото: Twitter Олександр Кубраков

На кордоні польські поліціянти та протестувальники почали зупиняти автобуси, котрі прямують з країни та до неї. Водночас пасажирів утримують "без будь-яких пояснень". Про це в соцмережі X (екс-Twitter) повідомив віцепрем'єр з відновлення, міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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"Із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів утримують без будь-яких пояснень. Наголошуємо, що ці дії є неприпустимими стосовно громадян України", – написав він.

Посадовець зауважив, що під час війни пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та люди, що їдуть транзитом.

За словами Кубракова, спроба зробити цих людей заручниками протесту виглядає "недоречною для цивілізованого світу".

У дописі він відзначив: польське Бюро національної безпеки та її голову Яцека Сівера, голову Міністерства внутрішніх справ країни Марціна Кервінського та поліцію Польщі. Вони поки що не відреагували.

На початку лютого польські фермери заблокували дороги майже 300 населених пунктів країни. Також вони почали перешкоджати руху транспорту на пунктах пропуску польсько-українського кордону. 21 лютого президент Зеленський доручив уряду України до 24 лютого перебувати на кордоні з Польщею. Український лідер звернувся до польського президента та прем'єра й попросив, щоб ті теж взяли участь у діалозі.

Зустріч українських та польських чиновників на кордоні не відбулася. Делегація Польщі на переговори не приїхала.

28 лютого польський прем'єр заявив, що держава може тимчасово закрити кордон з Україною та припинити торгівлю.

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