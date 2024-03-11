На границе польская полиция и протестующие останавливают пассажирские автобусы – министр

Глава Мининфраструктуры отметил, что попытка сделать украинцев заложниками протеста выглядит "неуместной для цивилизованного мира"

Фото: Twitter Александр Кубраков

На границе польские полицейские и протестующие начали останавливать автобусы, следующие из страны и в нее. При этом пассажиров удерживают "без объяснений". Об этом в соцсети X (экс-Twitter) сообщил вице-премьер по восстановлению, министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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"С заблокированной польской границы поступают неприятные новости. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши. Пассажиров удерживают без каких-либо объяснений. Отмечаем, что эти действия недопустимы в отношении граждан Украины ", – написал он.

Чиновник отметил, что во время войны пассажирами таких автобусов являются женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военнослужащие, которые возвращаются или едут на учебу, и люди, которые едут транзитом.

По словам Кубракова, попытка сделать этих людей заложниками протеста выглядит "неуместной для цивилизованного мира".

В сообщении он отметил: польское Бюро национальной безопасности и его главу Яцека Сивера, главу Министерства внутренних дел страны Марцина Кервинского и полицию Польши. Они пока не отреагировали.

В начале февраля польские фермеры заблокировали дороги около 300 населенных пунктов страны. Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска польско-украинской границы. 21 февраля президент Зеленский поручил правительству Украины до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге.

Встреча украинских и польских чиновников на границе не состоялась. Делегация Польши на переговоры не приехала.

28 февраля польский премьер заявил, что государство может временно закрыть границу с Украиной и прекратить торговлю.

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