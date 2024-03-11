З 2022 року українці виїжджали з країни на 3,1 млн разів більше, ніж в'їжджали – документ

Ілюстративне фото: procenter.com.ua

З початку 2022 року та до кінця 2023-го українці на 3,1 млн разів більше виїжджали з країни, аніж в'їжджали в неї. Про це LIGA.net повідомив директор департаменту організації роботи, планування та контролю адміністрації Державної прикордонної служби Андрій Віхтюк.

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За інформацією ДПСУ, з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2023-го зафіксовано 31,6 млн фактів перетинання кордону громадянами України на виїзд.

Для в'їзду громадяни перетинали кордон 28,5 млн у той самий період, зазначив посадовець. Різниця між кількістю в'їздів та виїздів становить 3,1 млн.

Сьогодні віцепрем'єр Олександр Кубраков повідомив, що на кордоні польські поліціянти та протестувальники почали зупиняти автобуси, які прямують з країни та до неї, а пасажирів утримують "без будь-яких пояснень".

У коментарі LIGA.net речник ДПСУ повідомив, що польська сторона не інформувала про обмеження або блокування руху пасажирських автобусів на території країни протестувальниками. Проте польські мітингарі перебувають на автошляхах, тому не можна виключати, що проїзд може бути ускладнений, зауважив Демченко.

речник ДПСУ повідомив, що польська сторона не інформувала про обмеження або блокування руху пасажирських автобусів на території країни протестувальниками. Проте польські мітингарі перебувають на автошляхах, тому не можна виключати, що проїзд може бути ускладнений, зауважив Демченко. Посол України Василь Зварич повідомив, що український консул виїхав до пункту пропуску "Дорогуськ": він має провести "необхідні розмови на місці", щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів.

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