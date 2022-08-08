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С февраля в Харьковской области погибли более 1000 гражданских – прокуратура

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 01:56
С февраля в Харьковской области погибли более 1000 гражданских – прокуратура - Фото
Харьков (Фото: EPA)

С начала полномасштабной войны в Харькове и области погибли более 1000 гражданских. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

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"Я должен констатировать, что на территории Харькова и области уже погибли более 1000 гражданских лиц, ранены – вдвое больше. Среди убитых – 50 детей. Самый младший погибший от действий агрессора – 5-месячный малыш", – рассказал Фильчаков.

По данным областной прокуратуры, российская армия ежедневно запускает по Харьковской области десятки ракет и обстреливает населенные пункты из артиллерии. 

Полностью или частично разрушено более 7000 объектов в городе и области, 2800 многоэтажек, около 1800 жилых домов, более 500 учебных заведений и 150 больниц.

Руководитель областной прокуратуры отметил, что на сегодняшний день правоохранители расследуют почти 3500 преступлений, связанных с нарушением законов и обычаев войны. Среди них почти 3000 – это преступления, связанные с бомбардировкой гражданской инфраструктуры, около 50 – по убийствам, более 120 – по незаконному лишению свободы. Также расследуется почти 300 преступлений по мародерству и четыре по изнасилованиям.

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Наталия Медведева
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Харьков потери харьковская область разрушения
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