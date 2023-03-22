С начала года в Украине осуждены 10 наемников, среди них сотрудник КГБ Беларуси

С начала года, по материалам военной контрразведки Службы безопасности, осуждены 10 боевиков, участвовавших в вооруженной агрессии против Украины. Среди осужденных – сотрудник беларуского КГБ. Суд назначил им наказание от 8 до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Беларуский спецслужбист воевал в составе российской частной военной компании "Редут" на Харьковском и Краматорском направлениях.

Украинские защитники взяли наемника в плен во время одного из боев в Донецкой области в сентябре прошлого года. Он пытался выдать себя за "рядового" боевика и тем самым хотел скрыть свою принадлежность к спецслужбе Беларуси.

Однако сотрудники СБУ "раскололи" злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах, сообщили в ведомстве.

Еще один беларуский наемник получил реальный срок заключения. На этот раз злоумышленником оказался штурмовик террористической организации "Вагнер" с позывным "Заспа".

В июле прошлого года он незаконно прибыл на территорию Донецкой области, а четыре месяца спустя попал в плен военнослужащих ВСУ.

Также за решеткой окажется гражданин РФ, который в составе группы огневой поддержки батальона "Сомали" обстреливал позиции ВСУ возле поселка Пески Донецкой области.

Кроме этого, осужден боевик, который еще в 2015 году вступил во 2-й батальон 202 полка 2-го армейского корпуса "народной милиции "ЛНР". Как наводчик боевой машины он обстреливал украинские города из реактивной системы залпового огня "Град".

Этих и других злоумышленников суд признал виновными по следующим статьям Уголовного кодекса:

- 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– 111 (государственная измена);

– 258-3 (создание террористической группы или террористической организации);

– 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

– 447 (наемничество).

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Вадим Ребрина

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