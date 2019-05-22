С Россией вести переговоры нужно, но очень осторожно – Полторак

Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра обороны Степан Полторак прокомментировал идею команды президента Владимира Зеленского о проведении референдума об отношениях с Россией, подчеркнув, что нужно быть "очень осторожными". Об этом он сказал в интервью изданию Настоящее время.

"С Россией переговоры вести нужно. Единственное – нужно быть очень осторожными, потому что я, честно говоря, не много знаю примеров в истории, когда Россия договорилась и потом сдержала бы слово", - сказал он.

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Полторак добавил, что особенно это касается тех стран и Украины в частности, которые имеют меньший потенциал, меньшую армию, меньше возможностей и меньшую территорию.

"Более или менее они придерживаются (договоренностей - ред.) тогда, когда они разговаривают с Соединенными Штатами. И то не по всем вопросам", - подытожил и.о. министра.

20 мая министр обороны подал в отставку. Позже стало известно, что он будет работать исполняющим обязанности министра, пока Верховная Рада не примет решение.

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