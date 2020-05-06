Саакашвили заявил, что станет главой исполкома Национального совета реформ

Михаил Саакашвили (фото - ЕРА)

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что будет назначен главой исполнительного комитета Национального совета реформ. Об этом он рассказал в комментарии DW.

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В ответ на вопрос о появившейся в СМИ информации, что готовится его назначение секретарем Нацсовета реформ, Саакашвили уточнил, что речь идет о должности главы исполнительного комитета, а не секретаря.

Точной даты назначения Саакашвили не назвал, по сообщениям СМИ, оно может состояться уже сегодня, 6 мая.

Национальный совет реформ при президенте Украины был создан в августе 2014 года указом пятого президента Петра Порошенко. В соответствии с указом о создании совета, задачей его исполкома, главой которого может стать Саакашвили, является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованному внедрению и мониторингу реализации.

Последнее заседание совета прошло 2 марта 2018 года.

22 апреля стало известно, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам.

24 апреля в Слуге народа заявили, что пока что у Саакашвили нет поддержки большинства во фракции.

В тот же день Саакашвили рассказал, что будет заниматься, в частности, переговорами с МВФ.

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