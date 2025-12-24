Садовый о "прослушке" в своем кабинете: Никаких разрешений судов не было

Андрей Садовый (Фото: Международный саммит городов и регионов)

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что никаких разрешений суда на установку в его кабинете устройств для прослушивания осенью 2025 года не было. Об этом он рассказанный в интервью LIGA.net.

Он отметил, что не имеет подтверждений относительно того, кто именно это мог сделать. По словам Садового, недавно "прослушку" обнаружили у руководителя Шевченковской райадминистрации Львова. Чтобы получить разрешение суда на установку такого устройства, нужно иметь хоть какую-то аргументацию.

"А если ее нет, то надо в нарушение закона как-то пробраться в кабинет, установить, слушать, о чем мы с вами говорим и, может, выловить какую-то информацию, которая может быть основанием идти в суд, чтобы получить разрешение на прослушивание. По информации, которой я владею, никаких разрешений судов на прослушивание не было", – подчеркнул мэр Львова.

На вопрос о том, насколько Садовый чувствует себя в безопасности после этой находки и после ряда громких убийств во Львове, он ответил, что при жизни было много "сложных ситуаций". Он напомнил, что в его дом "стреляли из гранатомета", бросали во двор гранаты, а также нападали на улице.

"Все мы ходим под Богом. Что я могу? Ходить в шлеме, жить в бронированной капсуле? Если кто-то хочет сделать тебе беду, это вопрос только суммы денег", – резюмировал Садовый.