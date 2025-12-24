Садовий про "прослушку" у своєму кабінеті: Жодних дозволів судів не було
Мер Львова Андрій Садовий вважає, що жодних дозволів суду на встановлення у його кабінеті пристроїв для прослуховування восени 2025 року не було. Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.
Він зазначив, що не має підтверджень щодо того, хто саме це міг зробити. За словами Садового, нещодавно "прослушку" виявили у керівника Шевченківської райадміністрації Львова. Щоб отримати дозвіл суду на встановлення такого пристрою, потрібно мати хоч якусь аргументацію.
"А якщо її немає, то треба в порушення закону якось пробратися до кабінету, встановити, слухати, про що ми з вами говоримо і, може, виловити якусь інформацію, яка може бути підставою йти в суд, щоб отримати дозвіл на прослуховування. За інформацією, якою я володію, жодних дозволів судів на прослуховування не було", – наголосив мер Львова.
На питання про те, наскільки Садовий почувається у безпеці після цієї знахідки та після низки гучних вбивств у Львові, він відповів, що за життя мав багато "складних ситуацій". Він нагадав, що у його будинок "стріляли з гранатомета", кидали на подвір’я гранати, а також нападали на вулиці.
"Всі ми ходимо під Богом. Що я можу? Ходити в шоломі, жити в броньованій капсулі? Якщо хтось хоче зробити тобі біду, це питання тільки суми грошей", – резюмував Садовий.
- 17 вересня, мер Львова заявив, що у його кабінеті було знайдено пристрій для прослуховування й показав його на відео.
- СБУ відкрила кримінальне провадження, розслідування проводиться за статтею про незаконне використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.
