Садовий про "прослушку" у своєму кабінеті: Жодних дозволів судів не було

Андрій Садовий (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що жодних дозволів суду на встановлення у його кабінеті пристроїв для прослуховування восени 2025 року не було. Про це він розповів в інтерв'ю LIGA.net.

Він зазначив, що не має підтверджень щодо того, хто саме це міг зробити. За словами Садового, нещодавно "прослушку" виявили у керівника Шевченківської райадміністрації Львова. Щоб отримати дозвіл суду на встановлення такого пристрою, потрібно мати хоч якусь аргументацію.

"А якщо її немає, то треба в порушення закону якось пробратися до кабінету, встановити, слухати, про що ми з вами говоримо і, може, виловити якусь інформацію, яка може бути підставою йти в суд, щоб отримати дозвіл на прослуховування. За інформацією, якою я володію, жодних дозволів судів на прослуховування не було", – наголосив мер Львова.

На питання про те, наскільки Садовий почувається у безпеці після цієї знахідки та після низки гучних вбивств у Львові, він відповів, що за життя мав багато "складних ситуацій". Він нагадав, що у його будинок "стріляли з гранатомета", кидали на подвір’я гранати, а також нападали на вулиці.

"Всі ми ходимо під Богом. Що я можу? Ходити в шоломі, жити в броньованій капсулі? Якщо хтось хоче зробити тобі біду, це питання тільки суми грошей", – резюмував Садовий.