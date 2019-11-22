Садовый заявил, что у семьи нет 50 млн грн для внесения залога

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для оплаты залога, о которой Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в суде. Об этом он сказал в эфире ZAXID.NET.

"Я себе трудно представляю, где они эту сумму так насчитали. Вы знаете, моя декларация - публичная. Все, что я имею, посмотрите - моя зарплата, то, что Екатерина (жена, - ред.) получает вознаграждение. У нас нет чего-то другого. Есть дом, есть машина. Не знаю, возможно, надо будет что-то продавать", - отметил Садовый.

Он добавил, что в случае необходимости будет обращаться к людям.