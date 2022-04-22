"Сафари продолжается": украинские защитники показали видео уничтожения российских танков

Украинские защитники продолжают уничтожать живую силу и военную технику российских оккупантов, в том числе в Рубежном Луганской области, о "захвате" которого Минобороны РФ заявило уже в третий раз с начала полномасштабного вторжения.

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Нацгвардия показала видео "ювелирной работы" украинских защитников по уничтожению танков РФ в застройке. Вражеские войска лишили жителей Рубежного домов и использовали стены гражданских построек как прикрытие, но это им не помогло.

128-я горно-штурмовая бригада показала подбитый российский танк Т-72. Сообщается, что украинская минометная батарея уничтожила российский танк, ​​который маневрировал у лесопосадки и готовился открыть огонь по позициям ВСУ. Цель поражена миной калибра 120 мм.

Бойцы бригады сообщают, что после попадания в танке сдетонировал боекомплект, от взрыва сместило башню, весь экипаж погиб.

Морские пехотинцы из 501-го батальона вместе с воинами ССО уничтожили из ПТРК "Джавелин" российский танк Т-72 и вражескую БМП.

"Однако этого им было мало, и они уничтожили еще склад с боеприпасами. Украинское сафари продолжается, "мордор" теряет технику и людей", – сообщают морпехи.

Также Нацгвардия показала видео вчерашнего уничтожения российского вертолета Ка-52 "Аллигатор" в Запорожской области.

По состоянию на утро 22 апреля потери россиян в войне против Украины составили около 21 200 человек.

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Оксана Житнюк

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