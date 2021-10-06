"Самая суровая часть статьи". Полиция ужесточила квалификацию дела "Схем" и Укркэксимбанка

Полиция Киева переквалифицировала дело о нападении на журналистов "Схем" в помещении Укрэксимбанка – избрана часть статьи с более суровой санкцией. Об этом написал в Facebook директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

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По его словам, полиция изменила квалификацию на третью часть статьи о воспрепятствовании деятельности журналистов. В понедельник дело было зарегистрировано по первой части.

"Третья часть – строжайшая, поскольку предполагает, что преступные действия относительно препятствования журналистам было совершено должностным лицом с использованием своего служебного положения", – написал Шевченко.

Третья часть статьи предусматривает штраф от 3400 грн до 8500 грн или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на три года. В то же время по первой части грозит штраф до 850 грн, шесть месяцев ареста или ограничение свободы на срок до трех лет.

4 октября 2021-го журналисты "Схем" сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, который ему "не понравился". Охранники попытались остановить запись на одной из камер, "скрутили" оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.

В банке заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном в пресс-службу перечне. Полиция открыла дело о нападении на журналистов. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео – там есть запись нападения.

Офис президента Владимира Зеленского выступил за отстранение Мецгера. После этого Мецгер написал заявление и сложил полномочия на время расследования.

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Елизавета Кумбер

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