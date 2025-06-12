Саммит G7 не примет совместное коммюнике из-за разногласий по Украине – Bloomberg

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS/EPA)

Страны "Большой семерки" не будут пытаться достичь консенсуса по поводу совместного коммюнике на саммите лидеров, который состоится 15–17 июня в Канаде. Такое решение принято из-за существенных разногласий с США по ряду вопросов, в частности, российско-украинской войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, знающих о дискуссиях на эту тему.

По словам собеседников агентства, вместо единого документа лидеры G7, вероятно, опубликуют отдельные совместные заявления лидеров на разные темы. На саммите планируется обсуждение мировой торговли, искусственного интеллекта, энергетической безопасности, лесных пожаров и глобальных военных конфликтов, в частности в Украине и на Ближнем Востоке.

Как отмечает Bloomberg, согласование завершающего коммюнике обычно является ритуалом для лидеров, собирающихся на таких встречах, как саммит G7. Хотя документ не имеет юридической силы, он является изложением принципов и призван продемонстрировать единство участников по глобальному значению.

Например, коммюнике того же саммита имело 36 страниц и содержало обещания поддерживать Украину в конфликте с Россией, бороться с изменением климата и способствовать гендерному равенству.

Но президент США Дональд Трамп изменил политику США по всем этим и многим другим вопросам, отказавшись выразить поддержку Украине в пользу России, отменив инициативы по изменению климата и отвергнув гендерные инициативы.

Кроме того, что согласовать общую позицию с США по этим вопросам будет крайне сложно, даже подписанный документ не гарантирует устойчивую позицию лидеров. В 2018 году после саммита G7, который также принимала Канада, Трамп вышел из совместного коммюнике спустя несколько часов после его подписания, поскольку его разозлили комментарии тогдашнего премьер-министра Джастина Трюдо журналистам.