Самолету с главой МИД Венгрии Сийярто отказали в посадке в Боснии из-за поддержки Додика

Самолету решили отказать до тех пор, пока со стороны Венгрии не будет уважения к суверенитету Боснии и Герцеговины

Петер Сийярто (Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official)

Военному самолету с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто не разрешили приземлиться в Боснийской Сербской Республике 26 ноября. Об этом сообщил министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез.

"Я отказался давать согласие на посадку венгерского военного самолета в аэропорту Баня-Лука, который должен был сопровождать министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто", – написал он.

Хелез отметил, что Венгрия не предоставила объяснений, почему Сийярто находился на борту самолета, который хотел приземлиться в Баня-Луке – главном городе автономной Сербской Республики.

Причина отказа в праве на посадку заключалась в том, что Сийярто и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее открыто поддержали пророссийского лидера боснийских сербов Милорада Додика в действиях, которые якобы подрывают суверенитет Боснии и Герцеговины.

"Как министр обороны, я обязан защищать конституционный строй, законы и интересы страны. Именно поэтому я решил не одобрять этот полет до тех пор, пока не будет обеспечена полная прозрачность и уважение к нашему государству", – резюмировал Хелез.

По информации венгерской газеты Telex, Сийярто посетил соседнюю Сербию, чтобы обсудить детали того, как Венгрия может помочь Белграду после прекращения поставок сырой нефти из Хорватии.

Сам Додик и его союзник Синиша Каран встретились 26 ноября с Орбаном в Будапеште.