Літаку з главою МЗС Угорщини Сійярто відмовили в посадці в Боснії через підтримку Додіка

Літаку вирішили відмовити доти, доки з боку Угорщини не буде поваги до суверенітету Боснії і Герцеговини

Петер Сійярто (Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official)

Військовому літаку з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто не дозволили приземлитися в Боснійській Сербській Республіці 26 листопада. Про це повідомив міністр оборони Боснії та Герцеговини Зукан Хелез.

"Я відмовився давати згоду на посадку угорського військового літака в аеропорту Баня-Лука, який мав супроводжувати міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто", – написав він.

Хелез зазначив, що Угорщина не надала пояснень, чому Сійярто перебував на борту літака, який хотів приземлитися в Баня-Луці – головному місті автономної Сербської Республіки.

Причина відмови у праві на посадку полягала в тому, що Сійярто і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше відкрито підтримали проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка в діях, які нібито підривають суверенітет Боснії і Герцеговини.

"Як міністр оборони, я зобов'язаний захищати конституційний лад, закони та інтереси країни. Саме тому я вирішив не схвалювати цей політ доти, доки не буде забезпечено повну прозорість і повагу до нашої держави", – резюмував Хелез.

Згідно з інформацією угорської газети Telex, Сійярто відвідав сусідню Сербію, щоб обговорити деталі того, як Угорщина може допомогти Белграду після припинення постачання сирої нафти з Хорватії.

Сам Додік і його союзник Сініша Каран зустрілися 26 листопада з Орбаном у Будапешті.