Літаку з главою МЗС Угорщини Сійярто відмовили в посадці в Боснії через підтримку Додіка
Військовому літаку з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто не дозволили приземлитися в Боснійській Сербській Республіці 26 листопада. Про це повідомив міністр оборони Боснії та Герцеговини Зукан Хелез.
"Я відмовився давати згоду на посадку угорського військового літака в аеропорту Баня-Лука, який мав супроводжувати міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто", – написав він.
Хелез зазначив, що Угорщина не надала пояснень, чому Сійярто перебував на борту літака, який хотів приземлитися в Баня-Луці – головному місті автономної Сербської Республіки.
Причина відмови у праві на посадку полягала в тому, що Сійярто і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше відкрито підтримали проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка в діях, які нібито підривають суверенітет Боснії і Герцеговини.
"Як міністр оборони, я зобов'язаний захищати конституційний лад, закони та інтереси країни. Саме тому я вирішив не схвалювати цей політ доти, доки не буде забезпечено повну прозорість і повагу до нашої держави", – резюмував Хелез.
Згідно з інформацією угорської газети Telex, Сійярто відвідав сусідню Сербію, щоб обговорити деталі того, як Угорщина може допомогти Белграду після припинення постачання сирої нафти з Хорватії.
Сам Додік і його союзник Сініша Каран зустрілися 26 листопада з Орбаном у Будапешті.
- 29 жовтня США зняли санкції з проросійського Додіка та його оточення. Колишній президент Республіки Сербської подякував за це.
- 15 листопада стало відомо, що Угорщина вирішила віддати 1,5 млн євро не Україні, "близькому союзнику" Лівану.
