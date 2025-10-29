США зняли санкції з проросійського Додика та його оточення. Той дякує Трампу
США зняли санкції з лідера боснійських сербів і колишнього президента Республіки Сербської Милорада Додика. Про це йдеться у повідомленні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.
Санкції також було знято з його союзників, членів сім'ї та пов'язаних із ними компаній. Приміром, у списку опинилися: чинний спікер парламенту Республіки Сербської Ненад Стевандич і його попередник на цій посаді Радован Вішкович (18 грудня 2018 року – 18 серпня 2025 року), членкиня президії Боснії і Герцеговини Желька Цвиянович та інші.
Загалом зі списку виключили 48 фізичних і юридичних осіб, які раніше потрапили під санкції через дестабілізацію ситуації в Боснії і Герцеговині та підрив Дейтонських мирних угод.
Причини, через які США ухвалили рішення зняти санкції з Додика і його оточення, у Мінфіні не назвали.
Додик подякував президенту США Дональду Трампу, назвавши це рішення "виправленням великої несправедливості".
"Рішення про скасування санкцій – це не тільки юридична, а й моральна реабілітація правди про Республіку Сербську і всіх, хто їй гідно служить. Ще раз було показано: все, що було сказано проти нас, було брехнею і пропагандою, на яких був побудований великий безлад, створений Крістіаном Шмідтом, – безлад, який тепер потрібно прибрати", – написав він у соцмережі.
- Санкції США проти дітей Додика і пов'язаних із ними компаній були введені 20 жовтня 2023 року.
- 12 березня 2025 року Додик звернувся до Росії з проханням про допомогу після того, як прокуратура Боснії і Герцеговини видала ордер на його арешт.
- 6 серпня проросійського Додика позбавили мандата президента Республіки Сербської.
- 19 жовтня тимчасовим президентом Республіки Сербської стала соратниця проросійського Додика Ана Трішич-Бабич.
Коментарі (0)