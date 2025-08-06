Проросійського Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської

Мілорад Додік (Фото: FEHIM DEMIR/EPA)

Центральна виборча комісія Боснії та Герцеговини ухвалила рішення позбавити лідера боснійських сербів Мілорада Додіка мандата президента Республіки Сербської. Про це повідомляє телеканал N1.

Засідання проходило заочно. На ньому були присутні троє членів комісії, а ще четверо заздалегідь висловили підтримку відповідному рішенню – його ухвалили одноголосно.

Член ЦВК Суад Арнаутович уточнив, що рішення ще не є остаточним і набуде чинності лише після завершення терміну подання апеляції.

Цей процес може тривати від одного до двох місяців.