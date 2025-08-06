Проросійського Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської
Центральна виборча комісія Боснії та Герцеговини ухвалила рішення позбавити лідера боснійських сербів Мілорада Додіка мандата президента Республіки Сербської. Про це повідомляє телеканал N1.
Засідання проходило заочно. На ньому були присутні троє членів комісії, а ще четверо заздалегідь висловили підтримку відповідному рішенню – його ухвалили одноголосно.
Член ЦВК Суад Арнаутович уточнив, що рішення ще не є остаточним і набуде чинності лише після завершення терміну подання апеляції.
Цей процес може тривати від одного до двох місяців.
- 11 січня 2023 року Додік оголосив українського експосла у Боснії та Герцеговині Василя Кирилича "небажаною особою в Республіці Сербській".
- 30 березня Держсекретар США Блінкен заявив, що Додік йде авторитарним шляхом диктатора Путіна.
- 20 жовтня США запровадили санкції проти дітей Додіка та пов'язаних із ними компаній.
- 12 березня Додік звернувся до Росії з проханням про допомогу після того, як прокуратура Боснії і Герцеговини видала ордер на його арешт.
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