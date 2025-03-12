RSE: Прокуратура Боснії і Герцеговини наказала затримати керівництво Республіки Сербської
Прокуратура Боснії і Герцеговини видала наказ судовій поліції про затримання президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, прем'єр-міністра Радована Вішковича та спікера Народної асамблеї Республіки Сербської Ненада Стевандіча, повідомляє Радіо Вільна Європа (RSE).
Наказ було видано через підозру керівників Республіки Сербської у "посяганні на конституційний лад" Боснії і Герцеговини.
12 березня на розгляд парламенту республіки винесений проєкт Конституції, згідно з яким вона проголошується державою сербського народу з правом самовизначення та власною армією.
Ці положення суперечать Конституції Боснії і Герцеговини, частиною якої є Республіка Сербська.
Журналісти видання наголосили, що анонсоване прийняття проєкту Конституції є ще одним сепаратистським кроком Додіка після того, як на початку березня набули чинності його закони про заборону судів та слідчих органів Боснії і Герцеговини на території республіки.
Конституційний суд Боснії і Герцеговини призупинив дію цих законів, але Додік проігнорував рішення.
26 лютого суд Боснії і Герцеговини засудив Додіка до одного року позбавлення волі, а також заборонив йому обіймати посаду президента Республіки Сербської протягом шести років. Додіка визнали винним у неповазі до рішень уповноваженого ООН високого представника у Боснії і Герцеговини. Втім лідер боснійських сербів досі перебуває на волі.
- 11 січня 2023 року Додік оголосив українського посла у Боснії та Герцеговині Василя Кирилича "небажаною особою в Республіці Сербській".
- 30 березня Держсекретар США Блінкен заявив, що Додік йде авторитарним шляхом диктатора Путіна.
- 20 жовтня США запровадили санкції проти дітей Додіка та пов'язаних із ними компаній.