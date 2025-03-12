RSE: Прокуратура Боснії і Герцеговини наказала затримати керівництво Республіки Сербської

Верхівку республіки підозрюють у посяганні на державний конституційний лад

Боснійські серби (Фото: NIDAL SALJIC/ЕРА)

Прокуратура Боснії і Герцеговини видала наказ судовій поліції про затримання президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, прем'єр-міністра Радована Вішковича та спікера Народної асамблеї Республіки Сербської Ненада Стевандіча, повідомляє Радіо Вільна Європа (RSE).

Наказ було видано через підозру керівників Республіки Сербської у "посяганні на конституційний лад" Боснії і Герцеговини.

12 березня на розгляд парламенту республіки винесений проєкт Конституції, згідно з яким вона проголошується державою сербського народу з правом самовизначення та власною армією.

Ці положення суперечать Конституції Боснії і Герцеговини, частиною якої є Республіка Сербська.

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Журналісти видання наголосили, що анонсоване прийняття проєкту Конституції є ще одним сепаратистським кроком Додіка після того, як на початку березня набули чинності його закони про заборону судів та слідчих органів Боснії і Герцеговини на території республіки.

Конституційний суд Боснії і Герцеговини призупинив дію цих законів, але Додік проігнорував рішення.

26 лютого суд Боснії і Герцеговини засудив Додіка до одного року позбавлення волі, а також заборонив йому обіймати посаду президента Республіки Сербської протягом шести років. Додіка визнали винним у неповазі до рішень уповноваженого ООН високого представника у Боснії і Герцеговини. Втім лідер боснійських сербів досі перебуває на волі.