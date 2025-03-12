RSE: Прокуратура Боснии и Герцеговины приказала задержать руководство Республики Сербской

Боснийские сербы (Фото: NIDAL SALJIC/ЭРА)

Прокуратура Боснии и Герцеговины издала приказ судебной полиции о задержании президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича и спикера Народной ассамблеи Республики Сербской Ненады Стевандичи, сообщает Радио Свободная Европа (RSE).

Приказ был издан по подозрению руководителей Республики Сербской в "посягательстве на конституционный строй" Боснии и Герцеговины.

12 марта на рассмотрение парламента республики вынесен проект Конституции, согласно которому она провозглашается государством сербского народа с правом самоопределения и собственной армией.

Эти положения противоречат Конституции Боснии и Герцеговины, частью которой является Республика Сербская.

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Журналисты издания подчеркнули, что анонсированное принятие проекта Конституции является еще одним сепаратистским шагом Додика после того, как в начале марта вступили в силу его законы о запрете судов и следственных органов Боснии и Герцеговины на территории республики.

Конституционный суд Боснии и Герцеговины приостановил эти законы, но Додик проигнорировал решение.

26 февраля суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к одному году лишения свободы, а также запретил ему занимать должность президента Республики Сербской в течение шести лет. Додика признали виновным в неуважении к решениям уполномоченного ООН высокого представителя в Боснии и Герцеговине. Впрочем, лидер боснийских сербов до сих пор находится на свободе.