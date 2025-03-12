Додік просить Росію про допомогу після ордеру на його арешт
Лідер сепаратистської Республіки Сербської Мілорад Додік звернувся до Росії з проханням про допомогу після того, як прокуратура Боснії і Герцеговини видала ордер на його арешт, а також на затримання кількох інших чиновників. Про це повідомляє Reuters.
Під час пресконференції Додік продемонстрував журналістам документ про його арешт і назвав справу проти нього "нікчемною".
"Це політичне переслідування, і ми не збираємося в ньому брати участь", – заявив він.
Президент Республіки Сербської також зазначив, що має намір звернутися до Росії із проханням накласти вето на продовження європейської миротворчої місії в Боснії і Герцеговині, розгляд якої відбудеться в Раді Безпеки ООН у листопаді 2025 року.
Крім того, Додік планує найближчим часом провести зустрічі з високопосадовцями Росії.
Сьогодні, 12 березня, прокуратура Боснії і Герцеговини видала наказ судовій поліції про затримання Додіка через підозру керівників Республіки Сербської у "посяганні на конституційний лад" Боснії і Герцеговини.
- 11 січня 2023 року Додік оголосив українського посла у Боснії та Герцеговині Василя Кирилича "небажаною особою в Республіці Сербській".
- 30 березня Держсекретар США Блінкен заявив, що Додік йде авторитарним шляхом диктатора Путіна.
- 20 жовтня США запровадили санкції проти дітей Додіка та пов'язаних із ними компаній.