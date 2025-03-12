Додик просит Россию о помощи после ордера на его арест

Сегодня, 12 марта, прокуратура Боснии и Герцеговины выдала приказ судебной полиции о задержании Додика

Милорад Додик (Фото: ЕРА/NIDAL SALJIC)

Лидер сепаратистской Республики Сербской Милорад Додик обратился в Россию с просьбой о помощи после того, как прокуратура Боснии и Герцеговины выдала ордер на его арест, а также на задержание нескольких других чиновников. Об этом сообщает Reuters.

Во время пресс-конференции Додик продемонстрировал журналистам документ об его аресте и назвал дело против него "ничтожным".

"Это политическое преследование, и мы не собираемся в нем участвовать", – заявил он.

Президент Республики Сербской также отметил, что намерен обратиться в Россию с просьбой наложить вето на продолжение европейской миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине, рассмотрение которой состоится в Совете Безопасности ООН в ноябре 2025 года.

Кроме того, Додик планирует в ближайшее время провести встречи с чиновниками России.

Сегодня, 12 марта, прокуратура Боснии и Герцеговины выдала приказ судебной полиции о задержании Додика по подозрению руководителей Республики Сербской в "посягательстве на конституционный строй" Боснии и Герцеговины.