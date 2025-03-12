Додик просит Россию о помощи после ордера на его арест
Лидер сепаратистской Республики Сербской Милорад Додик обратился в Россию с просьбой о помощи после того, как прокуратура Боснии и Герцеговины выдала ордер на его арест, а также на задержание нескольких других чиновников. Об этом сообщает Reuters.
Во время пресс-конференции Додик продемонстрировал журналистам документ об его аресте и назвал дело против него "ничтожным".
"Это политическое преследование, и мы не собираемся в нем участвовать", – заявил он.
Президент Республики Сербской также отметил, что намерен обратиться в Россию с просьбой наложить вето на продолжение европейской миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине, рассмотрение которой состоится в Совете Безопасности ООН в ноябре 2025 года.
Кроме того, Додик планирует в ближайшее время провести встречи с чиновниками России.
Сегодня, 12 марта, прокуратура Боснии и Герцеговины выдала приказ судебной полиции о задержании Додика по подозрению руководителей Республики Сербской в "посягательстве на конституционный строй" Боснии и Герцеговины.
- 11 января 2023 року Додик объявил украинского посла в Боснии и Герцеговине и Василия Кирилича "нежелательным лицом в Республике Сербской".
- 30 марта Госсекретарь США Блинкен заявил, что Додик идет по авторитарному пути диктатора Путина.
- 20 октября США ввели санкции против детей Додика и связанных с ними компаний.