Пророссийского Додика лишили мандата президента Республики Сербской
Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение лишить лидера боснийских сербов Милорада Додика мандата президента Республики Сербской. Об этом сообщает телеканал N1.
Заседание проходило заочно. На нем присутствовали трое членов комиссии, а еще четверо заранее выразили поддержку соответствующему решению – его приняли единогласно.
Член ЦИК Суад Арнаутович уточнил, что решение еще не является окончательным и вступит в силу только после завершения срока подачи апелляции.
Этот процесс может длиться от одного до двух месяцев.
- 11 января 2023 года Додик объявил украинского экс-посла в Боснии и Герцеговине Василия Кирилича "нежелательным лицом в Республике Сербской".
- 30 марта Госсекретарь США Блинкен заявил, что Додик идет авторитарным путем диктатора Путина.
- 20 октября США ввели санкции против детей Додика и связанных с ними компаний.
- 12 марта Додик обратился к России с просьбой о помощи после того, как прокуратура Боснии и Герцеговины выдала ордер на его арест.
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