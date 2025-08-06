Пророссийского Додика лишили мандата президента Республики Сербской

Милорад Додик (Фото: FEHIM DEMIR/EPA)

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение лишить лидера боснийских сербов Милорада Додика мандата президента Республики Сербской. Об этом сообщает телеканал N1.

Заседание проходило заочно. На нем присутствовали трое членов комиссии, а еще четверо заранее выразили поддержку соответствующему решению – его приняли единогласно.

Член ЦИК Суад Арнаутович уточнил, что решение еще не является окончательным и вступит в силу только после завершения срока подачи апелляции.

Этот процесс может длиться от одного до двух месяцев.