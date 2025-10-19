Соратниця проросійського Додіка стала тимчасовою президенткою Республіки Сербської

У державному утворенні у складі Боснії обрали тимчасову очільницю до наступних президентських виборів

Ана Трішич-Бабич (Скриншот з відео Euronews)

18 жовтня парламент Республіки Сербської, яка входить до складу Боснії та Герцоговини, призначив Ану Трішич-Бабич тимчасовою президенткою. Цією дією він уперше офіційно визнав, що колишній керівник державного утворення Мілорад Додік йде у відставку після того, як суд заборонив йому займатися політикою, повідомила агенція Reuters.

Трішич-Бабич, близька соратниця Додіка, обійматиме цю посаду впродовж одного місяця, доки 23 листопада у Республіці Сербській не відбудуться нові президентські вибори.

Парламент також анулював низку сепаратистських законів, ухвалених у 2024-му після того, як Додіка звинуватили у непідкоренні рішенням Верховного представника (міжнародний посадовець з широкими повноваженнями у Боснії) та конституційного суду.

Додік – проросійський націоналіст, який прагне того, щоб Республіка Сербська відокремилась від Боснії та приєдналась до Сербії. Досі політик відмовлявся піти у відставку, продовжував виконувати обов'язки та виїжджав за кордон як президент. Він оскаржує рішення щодо себе у конституційному суді.

Експрезидент заявив, що попри голосування парламенту Республіка Сербська не змінить свою політику, й зазначив, що відокремлення державного утворення залишається його кінцевою метою. Однак він додав, що йому довелося зробити крок з призначенням президентки у координації з іноземними партнерами.

Державний департамент США привітав рішення про призначення тимчасової президентки, заявивши, що це результат зусиль Вашингтону "з розрядки кризи в Боснії та Герцеговині".

"Сполучені Штати вітають сьогоднішнє рішення Національної асамблеї Республіки Сербської (RSNA), яке підтверджує стабільність у Боснії та Герцеговині. Воно також визначить курс на конструктивне партнерство зі США на основі взаємних інтересів, економічного потенціалу і спільного процвітання", – заявив медіа старший посадовець Держдепу з питань Європи та Євразії Брендан Ханрахан.

Напередодні, 17 жовтня, Міністерство фінансів США заявило, що прибрало чотирьох соратників Додіка із санкційного списку. Політик, який проводив кампанію за скасування американських обмежень щодо себе, позитивно оцінив таке рішення.

Додік потрапив від санкції США й Великої Британії за перешкоджання виконанню умов Дейтонської мирної угоди, що поклала кінець війні в Боснії у 1990-х. Також санкції щодо політика запровадили декілька європейських країн, які вважають, що його сепаратистська політика ставить під загрозу мир і стабільність у Боснії.