Додік, на якого видали ордер, не планує йти у відставку і залишати Республіку Сербську
Мілорад Додік (Фото: Mikhail Tereshchenko/EPA)

Президент Республіки Сербської (частина Боснії і Герцеговини) не залишить посаду та поїде з країни. Про це Мілорад Додік заявив в інтерв'ю російському пропагандистському медіа ТАСС.

У Додіка спитали, чи планує він йти з посади президента і покидати Республіку Сербську через нібито тиск Заходу.

"Це мені навіть на думку не спадає. Я ніколи не подам у відставку під подібним тиском. Я піду з політичної сцени тільки тоді, коли народ у Республіці Сербській вирішить, що так має бути. Залишати Республіку Сербську я точно не збираюся, тому що там у мене все, від моєї родини до близьких людей", – відповів він.

Президент Додік додав, що бореться за "державу, де він народився", і "за всі куточки Республіки Сербської, де живуть люди, для яких це їхня батьківщина".

12 березня 2025 року прокуратура Боснії і Герцеговини наказала затримати керівництво Республіки Сербської за посягання на державний конституційний лад.

31 березня стало відомо, що Додік втік до Москви після міжнародного ордера на свій арешт. Судячи з публікацій в Х Додіка, в Росії він вже не перебуває.

  • У січні 2023 року Додік оголосив посла України в Боснії і Герцеговині "небажаною особою" в Республіці Сербській.
  • Наприкінці березня тодішній держсекретар США Блінкен заявив, що Додік йде авторитарним шляхом російського диктатора Путіна.
  • У жовтні 2024 року США запровадили санкції проти сімейного бізнесу Додіка.
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