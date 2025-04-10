Додік, на якого видали ордер, не планує йти у відставку і залишати Республіку Сербську
Президент Республіки Сербської (частина Боснії і Герцеговини) не залишить посаду та поїде з країни. Про це Мілорад Додік заявив в інтерв'ю російському пропагандистському медіа ТАСС.
У Додіка спитали, чи планує він йти з посади президента і покидати Республіку Сербську через нібито тиск Заходу.
"Це мені навіть на думку не спадає. Я ніколи не подам у відставку під подібним тиском. Я піду з політичної сцени тільки тоді, коли народ у Республіці Сербській вирішить, що так має бути. Залишати Республіку Сербську я точно не збираюся, тому що там у мене все, від моєї родини до близьких людей", – відповів він.
Президент Додік додав, що бореться за "державу, де він народився", і "за всі куточки Республіки Сербської, де живуть люди, для яких це їхня батьківщина".
12 березня 2025 року прокуратура Боснії і Герцеговини наказала затримати керівництво Республіки Сербської за посягання на державний конституційний лад.
31 березня стало відомо, що Додік втік до Москви після міжнародного ордера на свій арешт. Судячи з публікацій в Х Додіка, в Росії він вже не перебуває.
- У січні 2023 року Додік оголосив посла України в Боснії і Герцеговині "небажаною особою" в Республіці Сербській.
- Наприкінці березня тодішній держсекретар США Блінкен заявив, що Додік йде авторитарним шляхом російського диктатора Путіна.
- У жовтні 2024 року США запровадили санкції проти сімейного бізнесу Додіка.