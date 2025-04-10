Додик, на которого выдали ордер, не намерен идти в отставку и покидать Республику Сербскую

Президент Республики Сербской сказал, что не подаст в отставку и не уедет из страны якобы под давлением Запада

Милорад Додик (Фото: Mikhail Tereshchenko/EPA)

Президент Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) не покинет должность и не уедет из страны. Об этом Милорад Додик заявил в интервью российскому пропагандистскому медиа ТАСС.

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У Додика спросили, планирует ли он уходить с должности президента и уезжать из Республики Сербской из-за якобы давления Запада.

"Это мне даже в голову не приходит. Я никогда не подам в отставку под подобным давлением. Я уйду с политической сцены только тогда, когда народ в Республике Сербской решит, что так должно быть. Покидать Республику Сербскую я точно не собираюсь, потому что там у меня все, от моей семьи до близких людей", – ответил он.

Президент Додик добавил, что борется за "государство, где он родился", и "за все уголки Республики Сербской, где живут люди, для которых это их родина".

12 марта 2025 года прокуратура Боснии и Герцеговины приказала задержать руководство Республики Сербской за посягательство на государственный конституционный строй.

31 марта стало известно, что Додик бежал в Москву после международного ордера на свой арест. Судя по публикациям в Х Додика, в России он уже не находится.