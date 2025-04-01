Лидер Республики Сербской сбежал в Москву после международного ордера на его арест
Президент сепаратистской Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик появился в Москве после того, как на его арест был выдан международный ордер. Соответствующее видео он опубликовал в X.
"Прибыл в Москву. Каждый мой визит здесь я начинаю с посещения памятника Неизвестному солдату, чтобы отдать дань уважения 28 миллионам россиян, погибших во время Второй мировой войны", – говорится в подписи под роликом.
На самом видео Додик стоит у стены Кремля.
12 марта прокуратура Боснии и Герцеговины приказала задержать Додика из-за подозрения в посягательстве на конституционный строй страны. В тот же день он обратился к России за помощью.
Впоследствии стало известно, что лидер Республики Сербской проигнорировал внутренний ордер и сбежал в Сербию, а затем отправился в Израиль на конференцию по антисемитизму в Иерусалиме 27 марта.
27 марта суд в Боснии выдал международный ордер на арест Додика.
- 11 января 2023 Додик объявил украинского посла в Боснии и Герцеговине Василия Кирилича "нежелательным лицом в Республике Сербской".
- 30 марта того же года бывший госсекретарь США Блинкен заявил, что Додик идет по авторитарному пути диктатора Путина.
- 20 октября США ввели санкции против детей Додика и связанных с ними компаний.