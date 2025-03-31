Ле Пен обжалует приговор суда, из-за которого она не может баллотироваться в президенты

Марин Ле Пен (Фото: ЕРА/YOAN VALAT)

Лидер французской ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен обжалует судебный приговор по делу о фиктивном трудоустройстве в Европарламенте, который запрещает ей баллотироваться на государственные должности. Об этом заявил адвокат Ле Пен Родольф Босселют, передает BFM TV.

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"Мы подадим апелляцию", – сказал он.

В то же время, как отмечают журналисты, апелляция не изменит часть приговора, касающегося запрета баллотироваться на государственные должности, поскольку это решение вступило в силу сразу после судебного заседания.

После этого в штаб-квартире Национального объединения прошло срочное заседание. Ожидается, что партия выдвинет кандидатом на президентские выборы 29-летнего лидера Жордана Барделла.

Сам Барделла назвал приговор Ле Пен "казнью французской демократии".

9 июля 2024 года прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в незаконном финансировании кампании Ле Пен на президентских выборах в 2022 году.

14 ноября того же года прокуратура пригласила для ультраправой Ле Пен наказание в виде пяти лет заключения, из которых три года условно.

31 марта 2025 года Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента.

Суд во Франции запретил Ле Пен баллотироваться на государственные должности, а также приговорил к лишению свободы на четыре года.