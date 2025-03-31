Ле Пен запретили баллотироваться на госдолжности и приговорили к четырем годам

31 марта лидер французских ультраправых приговорен к лишению свободы на четыре года, из них два – условно, еще два – с электронным браслетом

Марин Ле Пен (Фото: ЕРА/TERESA SUAREZ)

Суд во Франции запретил лидеру ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен баллотироваться на государственные должности, а также приговорил к лишению свободы на четыре года. Это произошло после того, как она была признана виновной в деле о растрате средств Европарламента, пишет BFM TV.

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Ле Пен запретили баллотироваться на государственные должности в течение пяти лет, решение вступает в силу немедленно, в понедельник, 31 марта. Президентские выборы во Франции должны пройти в 2027 году.

Ранее прокуроры требовали для нее пятилетнего заключения по обвинению в злоупотреблении средствами ЕС. Как сообщают журналисты из зала заседания, Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года, из них два – условно, еще два – с электронным браслетом. Суд также постановил, что она должна заплатить штраф в размере 100 000 евро.

Лидер ультраправых покинула зал суда еще до того, как судья закончил оглашать приговор.