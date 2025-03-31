Ле Пен запретили баллотироваться на госдолжности и приговорили к четырем годам
Суд во Франции запретил лидеру ультраправой партии Национальное объединение Марин Ле Пен баллотироваться на государственные должности, а также приговорил к лишению свободы на четыре года. Это произошло после того, как она была признана виновной в деле о растрате средств Европарламента, пишет BFM TV.
Ле Пен запретили баллотироваться на государственные должности в течение пяти лет, решение вступает в силу немедленно, в понедельник, 31 марта. Президентские выборы во Франции должны пройти в 2027 году.
Ранее прокуроры требовали для нее пятилетнего заключения по обвинению в злоупотреблении средствами ЕС. Как сообщают журналисты из зала заседания, Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года, из них два – условно, еще два – с электронным браслетом. Суд также постановил, что она должна заплатить штраф в размере 100 000 евро.
Лидер ультраправых покинула зал суда еще до того, как судья закончил оглашать приговор.
- 9 июля 2024 года прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в незаконном финансировании кампании Ле Пен на президентских выборах в 2022 году.
- 14 ноября того же года прокуратура пригласила для ультраправой Ле Пен наказание в виде пяти лет заключения, из которых три года условно.
- 31 марта 2025 года Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента.