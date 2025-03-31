Ле Пен заборонили балотуватися на держпосади та засудили до чотирьох років
Суд у Франції заборонив лідерці ультраправої партії Національне об'єднання Марін Ле Пен балотуватися на державні посади, а також засудив до позбавлення волі на чотири роки. Це сталося після того, як її визнали винною у справі про розтрату коштів Європарламенту, пише BFM TV.
Ле Пен заборонили балотуватися на державні посади протягом п'ятьох років, рішення набуває чинності негайно, у понеділок, 31 березня. Президентські вибори у Франції мають відбутися у 2027 році.
Раніше прокурори вимагали для неї п’ятирічного ув’язнення через звинувачення у зловживанні коштами ЄС. Як повідомляють журналісти наживо, Ле Пен засудили до позбавлення волі на чотири роки, з них два – умовно, ще два – з електронним браслетом. Суд також постановив, що вона має сплатити штраф у розмірі 100 000 євро.
Лідерка ультраправих покинула залу суду ще до того, як суддя закінчив оголошувати вирок.
- 9 липня 2024 року прокуратура Парижа розпочала розслідування за підозрою у незаконному фінансуванні кампанії Ле Пен на президентських виборах у 2022 році.
- 14 листопада того ж року прокуратура запросила для ультраправої Ле Пен покарання у вигляді п’яти років ув’язнення, з яких три роки — умовно.
- 31 березня 2025-го Ле Пен визнали винною у розтраті коштів Європарламенту.